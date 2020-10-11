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Down sendromlu Meryem'e sürpriz doğum günü

Yahşihan Belediyesinin down sendromlu zabıta personeli Meryem Türkyılmaz’a sürpriz doğum günü gerçekleştirildi.

Yahşihan Belediyesinin down sendromlu zabıta personeli Meryem Türkyılmaz'a sürpriz doğum günü gerçekleştirildi.


Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, belediyenin down sendromlu zabıta personeli Meryem Türkyılmaz'a sürpriz doğum günü gerçekleştirdi. Yahşihan'da yaşayan Yasemin ve Erol Türkyılmaz çiftinin 3 çocuklarından en küçüğü olan kızları down sendromlu Meryem Türkyılmaz için hazırlanan sürpriz doğum günü duygulandırdı. Doğum günü pastasının mumunu üfleyen Meryem, kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı. Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde gerçekleşen doğum gününe Meryem'in iş arkadaşları da katıldı.


“Meryem'in bizlerde yeri çok farklı”


Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yapmış olduğu açıklamasında, “Meryem'in bizlerde yeri çok farklı. Zabıta üniforması giymek istediğini söylemişti. Bizler de üniformasına kavuşturmuştuk. Bugün de doğum günü olduğu için sürpriz yapmak istedik. Başta Zabıta Müdürümüz Salih Baş olmak üzere Meryem'in mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Çok iyi bir şekilde Meryem'e destek veriyorlar” ifadelerini kullandı.

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