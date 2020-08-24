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Düğünde havaya ateş açan şahsa para cezası

Kırıkkale’de bir köy düğününde tabanca ile havaya ateş açan bir şahsa 900 lira, silaha engel olmayan düğün sahibine de 392 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de bir köy düğününde tabanca ile havaya ateş açan bir şahsa 900 lira, silaha engel olmayan düğün sahibine de 392 lira idari para cezası uygulandı.


Balışeyh ilçesine bağlı Kulaksız köyünde yapılan düğünü denetlemeye giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye yaklaştıklarında silah sesleri duydu. Düğün yerine giden ekipler M.S. (55) isimli şahsın tabanca ile havaya ateş ettiğini tespit etti. Şahsın yapılan üst aramasında bulundurma ruhsatlı tabanca ve fişeklere el konuldu. Şahsa düğün yerinde havaya ateş etmek suretiyle panik ve kargaşaya neden olmak ve sosyal mesafenin ihlal edilmesine sebep olmaktan 900 TL idari para cezası uygulandı.



Düğün sahibine de engel olmama cezası


Ayrıca düğün sahibi A.D.'ye (51) ise düğünde silah atılmasına engel olmamak, İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgelere ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda düğünden önce kendisine tebliğ edilen taahhütnameye aykırı hareket etmek sebebiyle emre aykırı davranış kabahatinden 392 lira idari para cezası uygulandı. Düğün, adli ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından sonlandırıldı.

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