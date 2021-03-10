Dünya çapındaki en yaygın ikinci körlük nedeni: Glokom

Erdem Dursun, düzenli görme muayenesi ve göz tansiyonu ölçümleri ile çok sayıda insanın glokom körlüğünden kurtarılabileceğini belirtti.

Halk arasında göz tansiyonu ya da 'Karasu hastalığı' olarak bilinen glokom, göz içi basıncının artması sonucu göz sinirlerinin hasara uğraması olarak tanımlanıyor. Sık gözlenen bu sinsi hastalık, erken fark edilip tedavi edilmediğinde onarılması güç görme sorunlarına yol açabiliyor.

Glokom hakkında bilgiler veren Dr. Erdem Dursun, göz tansiyonun vakalarının büyük çoğunluğunu hala teşhis edilememiş durumda olduğunu kaydetti. Dr. Dursun, "Glokom, optik sinirde (görmeden sorumlu göz siniri) ilerleyici ve geri döndürülemez hasarla karakterize olan ve tedavi edilmezse körlüğe yol açabilen göz hastalıkları grubunu tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Dünya çapında ikinci en yaygın körlük nedenidir. Toplumda hala glokom vakalarının büyük çoğunluğu teşhis edilememiş durumdadır. Dünya Glokom Haftası, glokom konusunda farkındalık oluşturmak için Dünya Glokom Derneği'nin küresel bir girişimidir. Amacı insanları optik sinir muayenesi de dahil olmak üzere düzenli göz muayenesi yaptırmaya motive ederek glokom körlüğünü ortadan kaldırmaktır" dedi.

"Birinci derece akrabalarda glokom riskinde on kat artış oluyor"

Aile faktöründen de söz eden Erdem Dursun, "Herhangi birinin yaşam boyu glokom riski yaklaşık yüzde 2.3 iken, glokom hastasının birinci derece akrabalarında glokom riskinde on kat artış olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle, optik sinir muayenesi de dahil olmak üzere görme muayenesi ve göz tansiyonu ölçümleri, çok sayıda insanı körlükten kurtarabilir. Dünya Glokom Haftası'nın bu yılki teması, düzenli kontrollerle insanların dünyayı güzellik, çekicilik ve ışık dolu görmeye devam edeceği umudunu yansıtıyor" ifadelerini kullandı.