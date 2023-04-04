Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde balonlarla farkındalık oluşturuldu

Kırıkkale'de '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde farkındalık oluşturmak için otizmi simgeleyen mavi renkli balonlar dağıtıldı.

Kırıkkale kent meydanında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından düzenlenen etkinlikte, ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde farkındalık oluşturulmak amacıyla vatandaşlara otizmi simgeleyen mavi renkli balonlar ile bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı. Etkinliğe Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Ali Özdemir, Merkezin Müdürü Eda Subaşı ve öğretmenler katıldı.

“Erken yaşta eğitim bu çocuklar için çok önemli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır”

Öğrencilerin ve ailelerin bilgilendirilmeleri amacıyla vatandaşlara broşür de dağıttıklarını belirten Merkezin Müdürü Eda Subaşı, "Bugün farkındalık kazandırmak için bir etkinlik düzenledik. Otizm spektrum özelliği bir bozukluk ya da hastalık değildir. Doğuştan gelen bir farklılıktır ve o çocuklarımız çok özeldir. Özellikle 3 yaşından itibaren bir belirti ortaya koyuyorlar. Bunun aileler tarafından fark edilmeleri gerekiyor. Çünkü erken yaşta eğitim bu çocuklar için çok önemli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu konuda ailelere tavsiyemiz çocuklarını çok iyi tanımaları gerekiyor. Bugün farkındalık oluşturmak ve insanların bilgilendirilmesi amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik” dedi.