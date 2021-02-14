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'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polisten kaçamadı

Kırıkkale’de trafik kontrol noktasında ’dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü polisten kaçamadı.

Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polisten kaçamadı.



Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de Bölge Trafik Kontrol Noktası'nda polisin 'dur' ihtarına uymayan İsa A., 06 BVD 802 plakalı otomobiliyle kaçtı. Şüpheli ile polis arasında başlayan kovalamaca, Kaletepe Mahallesi 1032. Sokak'ta sona erdi. Otomobil sürücüsü İsa A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde sürücü İsa A.'nın 2.55 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.



Otomobili trafikten men edildi


Sürücü İsa A.'ya alkollü araç kullanma, trafiği tehlikeye atma, kontrolsüz şerit değiştirme ve Kabahatler Kanunu'na göre emre aykırı davranışta bulunma suçlarından para cezası uygulandı. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ettiği gerekçesiyle tutanak tutuldu. Otomobili ise trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

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