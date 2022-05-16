İhlas Haber Ajansı

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Düştüğü çukurda sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde toprak ile beton arasındaki çukurda sıkışan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde toprak ile beton arasındaki çukurda sıkışan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Kadıoğlu Mahallesi Yazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin bahçesindeki su kuyusu ile toprak arasındaki çukurda sıkışan yavru köpeği gören vatandaşlar, durumu Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, tarafından yapılan müdahale ile yavru köpek sıkıştığı yerden çıkartıldı. Herhangi bir sağlık sorunun olmadığı görülen yavru köpek, güvenli bir alana bırakıldı.

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