Düşük ve orta gelirlilerin ev hayali gerçek oluyor: Sosyal konut projesine yoğun talep

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, sosyal konutlara yoğun talebin olduğunu belirterek, "Vatandaş çok mutlu ve hevesli. Yoğun bir talep ve yoğun bir ilgi var. Gençler yetişiyor, düğün yapacaklar ve bunlara bir yaşam alanı lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesine başvurular hızla devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi sayesinde, düşük ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayali gerçek oluyor. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek 2+1 konutların aylık taksiti 2 bin 280 lira, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle alınabilecek. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Kırıkkale'de en az 1 yıl ikamet eden veya il nüfusuna kayıtlı olan vatandaşlar da bu projeden faydalanabilecek. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre merkez ilçeye 200, Bahşılı'ya 53, Delice'ye 126, Çerikli'ye 201, Karakeçili'ye 123, Keskin'e 79 ve Sulakyurt'a 74 konut yapılacak.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, TOKİ aracılığıyla ilçesine yapılacak "sosyal konut" projesine vatandaşların yoğun talep gösterdiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olduğunu ifade eden Özdem, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bu projeden dolayı hem Deliceli olarak hem partisinin mensubu olarak hem de bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihinin görülmemiş en büyük sosyal konut projesi. Bildiğim kadarıyla da müracaatlar 2 milyonu aşmış durumda. Delice'de de 126 tane sosyal konut yapılacak. 3'üncü etap olarak yapıyoruz biz bunu. Daha önce 100 tane yaptık sattık. 400 yaptık sattık" diye konuştu.

"Yoğun bir talep ve yoğun bir ilgi var"

Daha önceden yapılan 1'inci ve 2'nci toplu konut sayesinde ilçenin güzelleştiğini ve evli gençlerin de yaşam merkezi olduğunu belirten Özdem, şunları kaydetti:

"Şimdi de 126 tane de sosyal konut projesi Delice ilçesine de çıktı. Onlarda şuan da satılmış durumda talepte çok yoğun. Bu manada da sayın Cumhurbaşkanımız garibin yanında olduğunu bir kez daha milletine göstermiş durumda. Hem TOKİ'nin hem de Delice'nin vizyonu açısından TOKİ konutlarını biz bilerek Samsun yolunu Karadeniz yolunun sağı ve solu olmak üzere konuşlandırdık. Hem ilçemize güzel bir görüntü oldu. Hem de TOKİ'nin yaptığı evleri yoldan geçen vatandaşlar görüyor ve ilçeye bir güzellik kattı. TOKİ evleri çok kaliteli yapıyor. Piyasadaki en kaliteli işi yapıyor. Ben bu vesileyle de TOKİ'ye ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Vatandaş çok mutlu ve hevesli. 'Ben de alabilir miyim?' diye düşünüyor bakıyor. Yoğun bir talep ve yoğun bir ilgi var. Çünkü; gençler yetişiyor, düğün yapacaklar ve bunlara bir yaşam alanı lazım."

İlçe konumunun Samsun yolu üzerinde olması sebebiyle çevre ilçelerden de yapılacak sosyal konutlara yoğun bir talebin olduğunu aktaran Özdem, vatandaşların uygun taksitlerle ev sahibi olmayı heyecanla beklediğini sözlerine ekledi.