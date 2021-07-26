Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı: 5 yaralı

Kırıkkale'de ehliyetsiz ve alkollü sürücünün hafif ticari aracıyla tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri D-765. kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.B. idaresindeki 19 AAP 380 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden H.B.'nin kullandığı 34 DYZ 667 plakalı çekicinin römorkuna arkadan çarptı.

Kazada, sürücü O.B. ile yolculardan S.B., T.B., Ö.B. ve S.B. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü O.B. hakkında 1.57 promil alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem başlatıldı.