Elektrik aboneliği için kaymakama dilekçe yerine şiir yazdı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir çiftçi, bağ evine elektrik aboneliği yapılması için kaymakama dilekçe yerine şiir yazdı.

Kırıkkale'nin Delice ilçeye bağlı Büyükyağlı köyünde çiftçilik yapan Yusuf Ayar, bağ evi için elektrik aboneliği başvurusunda bulundu. Aradan bir yıl geçmesine rağmen elektrik aboneliği yapılmayınca talebini İlçe Kaymakamı Yunus Emre Vural'a yazdığı şiiri ile bildirdi.

Çiftçi Ayar, isteğini dilekçe yerine 6 kıtadan oluşan şiiri ile anlattı. "Ne İçin Geldim Size" başlığı ile bağladığı şiirindeki mısralarında "Geliyoruz köyümüze, evi yaptık bağımıza, karanlıkta elektriksiziz, onun için geldim" size diyerek aboneliğinin yapılmasını istedi.