İhlas Haber Ajansı

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Elektrik kontağında çıkan yangında tek katlı ahşap ev küle döndü

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde alevlere teslim olan tek katlı ahşap ev küle döndü.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde alevlere teslim olan tek katlı ahşap ev küle döndü.


Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Dumandan etkilenen İbrahim Başaran (36) ise ambulans ile Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Kırıkkale Belediyesi ve Bahşılı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın, 1 saatlik çalışma süresinin ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evde büyük çapta maddi hasar oluştu kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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