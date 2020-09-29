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Elektrik kontağından çıkan yangında tek katlı ev yandı

Kırıkkale’de tek katlı bir evde elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'de tek katlı bir evde elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, gece saat 01.00 sıralarında Kırıkkale kent merkezindeki Kırıkköyü Mahallesi 1098. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talip Çelik'e ait tek katlı bir evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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