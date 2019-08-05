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Eli çelik kapıya sıkışan 3 yaşındaki çocuğun parmağı koptu

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde sağ elinin çelik kapıya sıkışması sonucu orta parmağı kopan 3 yaşındaki çocuk ameliyata alındı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde sağ elinin çelik kapıya sıkışması sonucu orta parmağı kopan 3 yaşındaki çocuk ameliyata alındı.


Olay, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki Yeni Mahalle Mezarlık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin giriş kapısına sağ eli sıkışan 3 yaşındaki M.D.'nin orta parmağı koptu. Sıkışma esnasında diğer parmakları da yaralandı. Durumu fark eden aile, 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, kopan parmak ile birlikte M.D.'yi ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen M.D. hastanede ameliyata alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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