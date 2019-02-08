İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emekli çiftin 450 bin TL'sini çalan kapkaççılardan biri yakalandı

Kırıkkale’de emekli çiftin ev almak için biriktirdiği 450 bin TL değerindeki altın ve dolarların olduğu bez torbayı kapıp kaçan 2 hırsızdan biri Ankara polisi tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de emekli çiftin ev almak için biriktirdiği 450 bin TL değerindeki altın ve dolarların olduğu bez torbayı kapıp kaçan 2 hırsızdan biri Ankara polisi tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.


Kırıkkale'de 16 Ocak 2019 tarihinde Nokta mevkisinde emekli doktor İrfan G. ile eşi Bircan G. ev satın almak için biriktirdiği 450 bin TL değerindeki dolar ve ziynet eşyasını bankadaki kiralık kasadan çekerek bez torbaya koyarak bankadan çıktı. Daha sonra emekli çifti takip eden kapkaççılardan biri İrfan K.'ya sarılarak elindeki bez torbayı alıp akaryakıt istasyonunda bekleyen arkadaşı ile birlikte otomobiliyle olay yerinden hızla kaçtı.


24 gün aradan sonra Ankara'da kimliği belirlenen kapkaççı Y.B'nin Sincan ilçesinde saklandığı tespit edilerek polis tarafından gecekonduda yakalandı. Gözaltına alınan Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dolar ve altınların bulunduğu bez torbaya ulaşamayan polis, diğer kapkaççıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.