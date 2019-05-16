Engellilerin "temsili askerlik" sevinci

Kırıkkale'de 31 engelli, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Mühimmat ve Garnizon Komutanlığı'nda temsili olarak bir günlüğüne askerlik yaptı.

Kırıkkale'de Mühimmat Komutanlığı Şehit Üsteğmen Korhan Zağralı Kışlası'nda gerçekleştirilen temsili askerlik törenine, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve engelli yakınları katıldı.

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yemin töreninde, engelli askerler, ellerini etrafında sıralandıkları masaların üstünde bulunan Türk bayrağı ile silahların üzerine koyarak yemin etti. Töreni izleyen aileler de engelli yakınlarının yaşadığı askerlik coşkusuna ortak oldu.

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Temsili Askerlik Yemin Töreni"nde konuşma yapan Vali Yunus Sezer, dünyanın hiçbir ülkesinde çocuğunu askere bayram havasında gönderen başka millet olmadığının altını çizdi.

Çocuklarımızın askerlik çağına girdiğinde ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşadığımıza vurgu yapan Vali Yunus Sezer, asker ocağına Peygamber ocağı diyen bir başka milletin de olmadığını söyledi.

Vali Sezer, “Biz çocuklarımızı asker ocağına gönderirken aslında onları peygamberlere emanet ederiz. Çocuklarımız şehit oldukları zamanda Peygamberimizin aguşunu açıp onu beklediğini biliriz. Şehitlerin asla ölmediğini Allahü Teâlâ inci tanesi ayetlerinde belirtmiştir. Bizim engelimiz hiçbir zaman vatan ve bayrak sevdamızın önüne geçmemiştir. Engelli kardeşlerimiz bile bu vatana olan borcunu bir şekilde ödemek istemektedir. Bugünkü program bunun en bariz örneğidir” diye konuştu.

Program, Vali Yunus Sezer ve protokol mensuplarının 31 engelli vatandaşımıza terhis belgelerini vermeleri ile devam etti. Programın sonunda engelli vatandaşlar bir günlük temsili askerliğin sevincini yaşadı.