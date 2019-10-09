Eski eşi Emine Bulut'u öldüren Fedai Varan'ın kaçtığı taksici: "Bana 'mal kestim' dedi"

Ağır Ceza Mahkemesinde eski eşi Emine Bulut'u "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan yargılanan Fedai Varan'ın olay yerinden kaçtığı taksici Abdülkadir D., "Elindeki kanı sorunca, ne oldu kavga mı ettin, dedim. O da 'mal kestim' diyerek cevap verdi" dedi.

Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın (43) ilk duruşması yapıldı. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, restorandaki olayın görüntülerini cep telefonu ile kayıt yapan Berat Y. (19), tanık olarak verdiği ifadede, "Olay yerinde şuan huzurunuzda bulunan sanığı görmedim ben. Ben telefon ile kayıt yaparken Emine Bulut 'Ben ölmek istemiyorum' dedi. Daha sonra üzerindeki kanları görünce kayıt yapmayı bıraktım. Kızının da ne söylediğini hatırlamıyorum" diye konuştu.

Olay sonrasında sanık Fedai Varan'ın kaçtığı taksici Abdülkadir D. ise tanık olarak mahkemede verdiği ifadesinde "Taksiye bindi, elinde siyah bir poşet vardı. Ağzı alkol kokuyordu. Elindeki kanı sorunca ne oldu, kavga mı ettin, dedim. O da 'mal kestim' diyerek cevap verdi." şeklinde konuştu.

Olayla ilgili diğer tanıkların da beyanları alındıktan sonra savcı, katil zanlısı eski koca Fedai Varan'ın "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Duruşma 21 Ekim Pazartesi günü saat 09.00'a ertelendi.

Adliye çevresinde ve içerisinde polis tarafından geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Adliyeye giriş yapan kişilerin kimlikleri kontrol edildi. Duruşma sonrasında bazı sivil toplum kurulu üyeleri ellerinde pankartlarla Emine Bulut'un katil zanlısı Fedai Varan'ı protesto etti.

Sivil toplum kuruluşu adına konuşan Turgay Özcan, "Davadan ne bekliyorduk, davada neler oldu? Davada Fedai Varan'ın açıklamalarına baktığımız zaman kendisini savunacak hiçbir şey ortaya koyamadığından dolayı susma hakkını kullandı. Dosyasına baktığımız zamanda kendisinin savunulacak hiçbir şey yoktu. Biz bu davayı bir ekip olarak takip ettik" şeklinde konuştu.