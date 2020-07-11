İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski kayınbabasını silahla vuran zanlı tutuklandı

Kırıkkale’de eski kayınbabasını tabancayla yaralayıp firar eden zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de eski kayınbabasını tabancayla yaralayıp firar eden zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kırıkkale'de 5 Temmuz günü Bağlarbaşı Mahallesi 875. Sokak'taki evinde tartıştığı kayınbabası D.B.'yi (66) tabancayla yaralayan M.E., olayın ardından firar etti. Hakkında yakalama kararı çıkartılan M.E., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının üzerinde ruhsatsız tabanca ile 4 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilen M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.