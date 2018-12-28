Eski tişörtlerden alışveriş torbası yapıyorlar

Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri hem doğayı korumak hem de poşet israfının önüne geçebilmek amacıyla eski tişörtlerden alışveriş torbaları yapıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetlerinin tüm satış noktalarından ücretli olarak alınma kararının ardından Kırıkkale'de, Hasan Ali Yücel İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri tarafından “Plastik Poşetlere Hayır” kampanyası adı altında bir proje başlatıldı. Öğrenciler evden getirdikleri kullanılmayan eski tişörtleri sınıflarında öğretmenleriyle birlikte alışveriş torbası yapıyor. Öğrenciler hem doğayı korumak, çevre kirliliğini azaltmak hem de poşet israfının önüne geçebilmek amacıyla eski tişörtlerden yaptıkları alışveriş torbalarını ailelerine veriyor. Bu kapsamda hem doğayı koruyup hem de eski tişörtleri değerlendirmiş oluyorlar.

İlkokul öğrencisi Merve Yıldırım, "Biz torba yaptık öğretmenlerimizle. Bez torbalarımızı öncelikle çizdik, nereden keseceğimizi belirledik. Kestikten sonra poşetlerimizin altını bağladık ve torbamızı hazırladık. İçine eşyalarımızı koyup torbamızı bu şekilde açtık. Bu torbalar giymediğimiz, çöpe atılacak eski tişörtlerimizden yapılıyor” dedi.

Naylon poşetlerin çevreyi kirlettiğini kaydeden ilkokul öğrencisi Yağmur Karakaya, “Biz bu yüzden tek kullanımlık değil de çok kullanımlık torbalar yaptık” dedi.

2019 yılında poşetlerin ücretli olduğu için alışveriş torbaların yaptığı ifade eden ilkokul öğrencisi Eren Akkaya, “Bu torbalar doğaya zarar vermiyor, diğer torbalar zarar veriyor. Bunların hem ömrü uzun hem de doğaya zarar vermiyorlar. 2019 yılında poşetler pahalı olduğu için yani paralı olduğu için bizde bundan yaptık. Bu torbaları yapmalıyız. Bunun içinde eski tişörtler gerekli” şeklinde konuştu.

Sınıf öğretmeni Füsun Özçelik Güney, "Biz çocuklarımızla birlikte çevre duyarlılığı konusunda oldukça hassasız ve çevreyi korumak adına etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Bugünde bu etkinliklerden bir tanesini yaptık. Evde kullanılmayan bez tişörtlerimiz den bez torbalarını yaptık. Amacımız plastik poşetlerin doğayı kirletmesini engellemek. Bunların kullanımını minimum dereceye indirmek adına bu şekilde kullanılmayan bezlerden torbalarımızı yaptık. Çocuklar bu konuda inanılmaz becerikli ve yetenekliler. Gayet güzel kendi bez torbalarını yapabilecek düzeydeler. Kendileri kesiyorlar bağlıyorlar. Aileleriyle birlikte de bu şekilde çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bez torbalarını oluşturabiliyorlar çok rahatlıkla” diye konuştu.

"Eğitim ya da eğitimcinin görevi yaşadığı ortamdaki çocukları geleceğe hazırlamak ya da bulunduğu ortamdaki durumları hazır hale getirmek" diyen okul müdürü Ömer Tanju Cihan, şunları kaydetti:

"Biz de çocuklarımızı çevre bilinci oluşturmak, çevredeki yaşantıya, hayvana, bitkiye daha duyarlı bir hale getirmesi için bazı ön bilgiler verdik. Bu bilgilerin dönüşümünde de poşetin malum 300-400 yıl süren dönüşümü var. Bunun zararlarından kurtulmak. Bir de son dönemde zaten poşetin marketler tarafından ücretli hale getirilmesi gibi bir durum var. Onu da ele alarak çocuklarımızı geri dönüşümü olan böyle el yapımı kumaştan sağlıklı, daha çevre dostu projeyle faaliyet yapıyoruz çocuklarımızla. Böyle bir durum var.”