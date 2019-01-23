Esnafın 9 yıllık sadık dostu 'Lessy'

Kırıkkale'de bir esnaf, 9 yıldır bir sokak köpeğine sahip çıkarak kış aylarında da iş yerinin önüne koyduğu elektrikli ısıtıcıyla köpeğin üşümemesini sağlıyor.

Kırıkkale'de Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi'nde 30 yıldır saatçilik mesleğiyle uğraşan Ahmet Vanlıoğlu, 9 yıl önce caddenin karşısında kokoreççilik yapan komşu esnafın önünde bir sokak köpeğine sahip çıktı. Sahiplendiği köpeğinin ismini 'Lessy' koyan Vanlıoğlu, kış aylarında da köpeğin üşümemesi için altına paspas, önüne de elektrik soba koyuyor. Caddede tüm esnafın yanı sıra vatandaşların da ilgisini çeken Lessy, gününün tamamını saatçi dükkanının önünde geçiriyor. Lessy, akşam dükkanını kapatan Vanlıoğlu'nu evine kadar götürüp bırakıyor, sonra da tekrar dükkanın önüne gelerek beklemeye devam ediyor.

Köpeği çok sevdiğini, köpeğin çok sadık ve akıllı olduğunu ifade eden esnaf Vanlıoğlu, köpeğin tüm bakımını kendisinin yaptığını, komşu esnafların da yiyecek verdiğini ifade etti. Köpeğine ölene kadar bakacağını dile getiren Vanlıoğlu, “Bu sokak köpeği. 8-9 senedir buralarda. Karşıda kokoreççi vardı seyyar. Onun yanında duruyordu. Sonra ilgi gösterdik. Buraya aldık bunu. Suyunu verdik, yemeğini verdik. Şu anda dükkanı kapatınca benimle eve kadar gelir, beni eve bırakır. Tekrar geri gelir. Sabah burada bulurum onu. Çok akıllı bir hayvan. Sadık bir hayvan. Bunu bırakamıyorum. Bir gün görmesem imkanı yok buluyorum onu. Hayvanları da seviyorum. Ben bunu ölene kadar bakacağım. Komşular da yardımcı oluyor. Şuraya hususi elektrik prizi yaptırdık. Soba koyuyorduk önüne. Böyle bakıyoruz. Komşular çok yardımcı oluyor. Yemek alıyorlar ona. Biz de elimizden geldiği kadar mamasını alıyoruz. Bakım yönünden bir sorunu yok. Çevredeki esnaflar herkes bakıyor. Cumhuriyet Meydanı'ndaki esnaflar yemek getiriyor ona. Biz de veriyoruz. Herkes seviyor bu hayvanı. Caddenin gülü. Buraya bir hayvan geldiği zaman kovuyor. Kesinlikle durdurmuyor. Onu meydana kadar gönderiyor. Burayı kendi bölgesi zannediyor. Ben de sevdiğim içim tararım, silerim. Böyle duruyor” şeklinde konuştu.

Yufkacı esnafı Harun Özçelik ise "Zafer Caddesi'nde Lessy bir maskot haline geldi. Kırıkkale'de Zafer Caddesi'nde Lessy'i tanımayan kimse yoktur. Valimiz, Belediye Başkanımız ve halkımız tarafından çok sevilen, hatta koruma altına alındı diyebiliriz. Vatandaş her zaman gelir, sever. Kesinlikle kimseye, hiçbir insana zarar vermeyecek bir hayvandır. Ve sevildiğini anlar. Özellikle Ahmet abi sağ olsun çok ilgilenir. Hem yemeği ile hem kendisi yıkar, temizler. O da Ahmet ağabeyi akşam evine kadar götürür. Orada onu evine bırakır. Ondan sonra tekrar buraya gelir. Burada sabaha kadar buraları bekler. Mahallemizin, caddemizin sevilen bir hayvanı. Kendisini seviyoruz, uğraşıyoruz. Ahmet abiye de çok teşekkür ediyoruz. İlgileniyor Allah razı olsun. Bunu herkes yapmaz. Hayvan sevgisi herkeste yoktur. Ama Ahmet ağabey sağ olsun gayet iyi bir şekilde ilgileniyor” diye konuştu.