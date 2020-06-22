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Eve giren 2 metrelik yılan korku dolu anlar yaşattı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesi Hacıömersolaklısı köyünde bir eve giren 2 metrelik yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak yeniden doğaya bırakıldı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesi Hacıömersolaklısı köyünde bir eve giren 2 metrelik yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak yeniden doğaya bırakıldı.


Keskin ilçesine bağlı Hacıömersolaklısı köyünde bir eve giren 2 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu. Ev sakinleri gördükleri yılan karşısında korku dolu anlar yaşadı. Yılanın yakalanması için durum Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne bildirildi. İhbar üzerine köye gelen ekipler, yılanı çatı arasında yakalayıp yeniden doğaya saldı.

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