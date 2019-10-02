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Evi yanan yaşlı çifti komşuları kurtardı

Kırıkkale’de bir evde çıkan yangında yaşlı çifti komşuları kurtarırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırıkkale'de bir evde çıkan yangında yaşlı çifti komşuları kurtarırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Ovacık Mahallesi 584. Sokak'taki bir apartmanın 2. katındaki dairenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Halit ve Bahar Sevim çifti komşuları tarafından dışarıya çıkartıldı. Olay yerine Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketi personelleri de apartmanda çıkabilecek olası bir tehlikeye karşı tedbir aldı. 112 Acil Servis ekipleri de hazır bulundu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma işlemi yaptı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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