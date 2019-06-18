Evinde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye eri sırtında taşıdı

Kırıkkale'de sağanak yağmurun ardından meydana gelen selde evinde mahsur kalan yaşlı kadının imdadına itfaiye ve sağlık ekipleri yetişti. Yaşlı kadını sırtına alan bir itfaiye eri, kadını ambulansa kadar taşıdı.

Kırıkkale'de öğlen saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Osmangazi Mahallesi'nde bazı evlerde su baskınları yaşandı. Kırıkkale Belediyesi ekipleri vatandaşların mağdur olmamaları için seferber oldu. Su motorları ve vidanjörlerle su baskınının yaşandığı ev ve bahçelerde çalışmalarını sürdüren ekipler, iş makineleriyle yollardaki suların çekilmesini sağladı. Evinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Selbiye Kahraman ise su basan evde mahsur kaldı. Yaşlı kadının komşuları tarafından 112 Acil Servis ve Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yaşlı kadını kurtarmak için seferber oldu. Yaşlı kadını sırtına alan bir itfaiye eri, suyun içinde yürüyerek kadını ambulansa kadar taşıdı. Daha sonra sağlık ekipleri Selbiye Kahraman'ı ambulansla hastaneye götürdü.

Kırıkkale Belediyesinin vatandaşların yanında olduğunu ifade eden İtfaiye Müdürü Koray Arslan, “Bugün öğlen saatlerinde gerçekleşen sel baskınları sonrasında Osmangazi bölgesinde hem itfaiye ekiplerimiz, hem belediyemize ait Fen İşleri ekiplerimiz olay yerine intikal etti. 112'den gelen çağrıyla bir vatandaşımızın evinde mahsur kaldığını öğrendiğimizde ekiplerimiz hemen suyun içine geçerek vatandaşı sağlıkçı ekiplerle birlikte önce emniyete aldılar. Daha sonrasında sırtında taşıyarak ambulansa çıkarttılar. Çok şükür sağlıklı bir şekilde çıkarttık. Maalesef böyle bir sel baskını yaşadık. Şu anda itfaiye ekiplerimiz, hem de Fen İşleri ekiplerimizle vidanjörlerimiz, kepçelerimiz halihazırda çalışıyorlar. Geçmiş olsun diyoruz vatandaşlarımıza. Belediyemiz bütün imkanlarıyla şu anda vatandaşlarımızın yanında” dedi.