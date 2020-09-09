Faciadan dönüldü: LPG tanklı otomobilde yangın çıktı

Kırıkkale'de alev topuna dönen park halindeki LPG'li otomobile itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle olası bir facianın önüne geçildi.

Yangın, öğlen saatlerinde Kırıkkale merkez Tepebaşı Mahallesi'ndeki 651. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevgi C.'ye ait park halindeki 06 N 8126 plakalı LPG tanklı otomobilde şaseden kaynaklı yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek LPG tanklı otomobili söndürdü. Maddi hasarla atlatılan yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.