FETÖ operasyonunda 5 asker adliyeye sevk edildi

Kırıkkale merkezli 8 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan, 11 askerden 5'i Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye yönelik, 8 ilde operasyon düzenlendi. Kars, Edirne, Bitlis, Bursa, Muğla, Ankara, Şırnak ve Balıkkesir'de belirlenen 6'sı üsteğmen, 5'inin ise astsubay olduğu biri ihraç 11 muvazzaf asker 22 Kasım 2018 tarihinde gözaltına alınmıştı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.Y., Y.Y., E.K., İ.O., Z.E., C.İ., A.S., M.K., Y.E.E., S.Ö. ve Ö.F.S. hakkında Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince tahkikat başlatıldı.

TEM Şube Müdürlüğünde tahkikatı tamamlanan Y.Y., E.K., Y.E.E., C.İ. ve A.Y., Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Diğer 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.