FETÖ zanlısı muvazzaf askerlere adli kontrol

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye yönelik, 8 ilde operasyon düzenlendi. Kars, Edirne, Bitlis, Bursa, Muğla, Ankara, Şırnak ve Balıkkesir'de belirlenen 6'sı üsteğmen, 5'inin ise astsubay olduğu biri ihraç 11 muvazzaf asker 22 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Kırıkkale Adliyesine sevk edilen Y.Y., E.K., Y.E.E., C.İ. ve A.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 6 muvazzaf asker ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.