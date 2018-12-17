FETÖ'den 4 kişi tutuklandı, 2 kişiye adli kontrol

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) muvazzaf asker yapılanmasına yönelik Kırıkkale merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 4 kişiye tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, 12 Aralık Çarşamba günü Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) muvazzaf asker yapılanmasına yönelik Kırıkkale merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Ankara, İzmir, Şırnak, Kayseri, Hatay, Balıkesir ve Şırnak'taki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda İ.T., Y.Ş., H.C., İ.K., F.Ü., S.A.A., Y.I. ve Ö.F.P. gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ş., F.Ü., S.A.A. ve Y.I. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.C. ve İ.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ö.F.P. ile İ.K.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.