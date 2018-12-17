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FETÖ'den gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) muvazzaf asker yapılanmasına yönelik Kırıkkale merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) muvazzaf asker yapılanmasına yönelik Kırıkkale merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, 12 Aralık Çarşamba günü Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) muvazzaf asker yapılanmasına yönelik Kırıkkale merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Ankara, İzmir, Şırnak, Kayseri, Hatay, Balıkesir ve Şırnak'taki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda İ.T., Y.Ş., H.C., İ.K., F.Ü., S.A.A., Y.I. ve Ö.F.P. gözaltına alındı.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından 8 şahıs Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.

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