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Fırıncılar sokak ortasında çiftetelli oynadı

Kırıkkale’de seyyar ekmek dağıtan gençlerin sokak ortasında çifte telli oynadığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Kırıkkale'de seyyar ekmek dağıtan gençlerin sokak ortasında çifte telli oynadığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalmak zorunda kaldı. Merkez Bahçelievler Mahallesinde seyyar bir şekilde ekmek satan genç fırıncılar da, sokak ortasında oynadıkları çiftetelli ile mahalleliye eğlenceli anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar alkışlarıyla gençlere eşlik etti. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü.

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