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Fırtına, kaymakamlık çatısını yerinden söktü

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde sağanak yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar kaymakamlık binasının çatısını yerinden söktü.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde sağanak yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar kaymakamlık binasının çatısını yerinden söktü.


Dün akşam saatlerinde sağanak yağmurla birlikte etkili olan rüzgar ve fırtına Delice Kaymakamlık binasının çatısını yerinden sökerek metrelerce uzağa fırlattı. Fırtınaya dayanamayan 2 katlı kamu binasının çatısının bir bölümünün sökülerek parçalandı. Maddi hasar meydana gelirken can kaybı ve yaralanan olmadı.

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