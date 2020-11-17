Fotokapanlara takılan yaban hayatının gün yüzüne çıkan o anları

Kırıkkale'deki yaban hayatı fotokapanlarla takip ediliyor. Birçok farklı alana yerleştirilen fotokapanlar vahşi doğayı anbean kaydediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarını korumak ve popülasyonlarını takip etmek için dağlık ve kırsal alanlardaki birçok noktaya fotokapan yerleştirdi. Bugüne kadar birçok hayvanı görüntüleyen fotokapanlara son olarak, bölgede varlıkları bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenemeyen porsuk ve vaşak takıldı. Ayrıca karaca, tavşan, domuz, gelincik ve tilki gibi doğada yaşayan hayvanlar da fotokapanlarca görüntülendi. Görüntülerde hayvanların doğal yaşamlarında özgürce dolaştığı görülüyor.