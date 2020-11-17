İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fotokapanlara takılan yaban hayatının gün yüzüne çıkan o anları

Kırıkkale’deki yaban hayatı fotokapanlarla takip ediliyor.

Kırıkkale'deki yaban hayatı fotokapanlarla takip ediliyor. Birçok farklı alana yerleştirilen fotokapanlar vahşi doğayı anbean kaydediyor.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarını korumak ve popülasyonlarını takip etmek için dağlık ve kırsal alanlardaki birçok noktaya fotokapan yerleştirdi. Bugüne kadar birçok hayvanı görüntüleyen fotokapanlara son olarak, bölgede varlıkları bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenemeyen porsuk ve vaşak takıldı. Ayrıca karaca, tavşan, domuz, gelincik ve tilki gibi doğada yaşayan hayvanlar da fotokapanlarca görüntülendi. Görüntülerde hayvanların doğal yaşamlarında özgürce dolaştığı görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.