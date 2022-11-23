Freni tutmayan kamyon otomobile çarptı: 4 yaralı

Kırıkkale'de freni tutmayan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir D765 karayolu üzerindeki Hasandede köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni tutmadığı iddia edilen Murat A. idaresindeki 06 AK 471 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen Şaban T.'nin kullandığı 06 BDL 175 plakalı otomobile çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Şaban T. ile aynı araçta bulunan Raziye T., Fatma Y. ve Sebahat K., ambulanslarla kaldırıldığı hastaneye tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından kazada kullanılamaz hale gelen otomobil de çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Murat A.'ya, "kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmamak" ihlalinden 196 lira para cezası uygulandı.