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Garajda çıkan yangında traktör ve minibüs küle döndü

Kırıkkale’de garajda çıkan yangında 1 minibüs ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale'de garajda çıkan yangında 1 minibüs ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi.


Olay, Yuva Mahallesi 2539. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il merkezinde bulunan bir garajda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında Musa B. ve Nuh B.'ye ait traktör ve minibüs kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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