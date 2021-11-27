Gece saatlerinde bölgeyi ayağa kaldıran yangın kontrol altına alındı

Kırıkkale'de gıda ürünlerinin bulunduğu soğuk hava deposunda çıkan yangın, tamamen kontrol altına alındı.

Kırıkkale'de Kimeski Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan özel bir şirkete ait gıda ürünlerinin olduğu soğuk hava deposunda yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Büyük çapta maddi hasara yol açan yangın sonrası depoda soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından netleşeceği belirtildi.

Yangını kontrol altına aldıklarını belirten itfaiye görevlisi Sami Doğan, "Büyük çaptaki yangını kontrol altına aldık. Canla başla mücadele ettik. Soğutma işlemlerimiz devam ediyor. Kırıkkale İtfaiyesi, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) itfaiyesi, Balışeyh, Çerikli ve ilçelerden geldi. Şuan araçlarımız burada" dedi.