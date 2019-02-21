Geleceğin kaşifleri İzmir yolunda

'Uluslararası First Lego League Bilim Kahramanları Buluşuyor Yarışması'nda tasarladıkları ‘Mitat' isimli uzay robotu projesiyle derece alan Kırıkkaleli ortaokul öğrencileri, ‘Kecurobotik' takımı olarak İzmir'de düzenlenecek olan Türkiye Ulusal Turnuvası'na katılmaya hak kazandı.

Kırıkkale'nin Keskin İlçesinde Cumhuriyet Ortaokulunda eğitim gören ‘Kecurobotik' takımı öğrencilerinin uzaydaki astronotların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla önce bilgisayarda kodlayıp sonra da tasarladıkları ‘Mitat' isimli robot projesiyle, Ankara'da düzenlenen Uluslararası First Lego League Bilim Kahramanları Buluşuyor Yarışması'na katılarak 2'nci olmayı başardı. 9-16 yaş arası çocuk ve gençlerin kendilerini topluma duyarlı bilim insanı ve mühendis olarak görmelerini sağlaması için düzenlenen yarışmada derece alan ‘Kecurobotik' takımı öğrencileri, 10-11 Mart 2019 tarihinde İzmir'de düzenlenecek olan Türkiye Ulusal Turnuvası'na katılmaya hak kazandı.

Öğrencileriyle birlikte robot çalışmaları yaptıklarını kaydeden bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretmeni Haydar Emin Erdoğan, “Uluslararası First Lego League Yarışması 3-4 aylık bir süreç ona hazırlandık. Hazırlıklarımız sonucunda Ankara'daki yarışmada öğrencilerim ile birlikte 2. olarak İzmir'deki ulusal turnuvaya katılmaya hak kazandık. Yarışmanın tabii ki robot ayağı dışında bir de proje ayağı var. Projede çocuklar araştırmalar yaparak gerekli uzmanlara danıştılar. Fizik bölümünde, uzay ve havacılık astronomik bölümündeki hocalara danıştılar ve çok güzel geri dönüşler aldılar” dedi.

Yaklaşık 200 bin TL'lik bir projeyle burada robotik eğitimi ve kodlama eğitimi verildiğini belirten Keskin Kaymakamı Muammer Köken, “Biliyorsunuz; ülkemiz kendi sanayisini, kendi teknolojisini üretmeyle ilgili iddiaları olan bir ülke. Dolayısıyla 4-0 yazılım artık eğitime girdi. Devlet okulu olarak bizde varız diyerek bu yola baş koyduk ve TANAP'a bir proje hazırladık. Yaklaşık 200 bin TL'lik bir projeyle burada robotik eğitimi ve kodlama eğitimi veriyoruz. Çocuklarımızın kazandığı başarı küçümsenmeyecek bir başarı. Bu bizi mutlu ediyor. Birde artık geleceğin meslekleri şekilleniyor. 10 yıl önceki önemli gördüğümüz meslekler değerini kaybetti. Önümüzdeki yıllarda birçok yapay zekadan bahsediliyor. Bizler de bu yarışın dışında kalmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu devlet okulu ve özel okul meselesi değil, başkaları yapar biz yapamayız düşüncesine sahip değiliz. Biz de yaparız, biz de varız diyoruz” diye konuştu.

Arkadaşlarımızla birlikte robot ile ilgili çalışma yaptıklarını ifade eden 8. sınıf öğrencisi Muhammed Çağrı Kutluca, “Çeşitli parçalarımız vardı onları birleştirerek tasarım elde edip bu robotu ortaya çıkarttık. Robotumuzun hareket etmesini kodlamalar sayesinde sağlıyor. Kodlamada yaptık. Gördüğünüz gibi parçaları var görevleri yapmaya başlıyor. Görevleri yapıp puan toplamaya çalışıyoruz, topladığımız puanlar ile de dereceye girdik” şeklinde konuştu.

Büyük uzmanlar ile konuştuklarını kaydeden 7. sınıf öğrencisi Salih Altınışık, “Bize verdikleri geri dönüşlerle öz değerler ve proje bölümünde büyük şeyler kaydedebildik. Uzayda neler olduğunu, mesela projemiz uzayda düğün salonuydu müziğin psikolojiye bir etkisi var mı? İnsanlar da nasıl etkileri var? Bunları araştırdık” dedi.

Uzaydaki görevleri astronotların ihtiyaçlarını karşılayacak bir robot geliştirdiklerini ifade eden 7. sınıf öğrencisi Şeyma Köken, robotun parçalarını kendilerinin tasarladığını ve uzayla ilgili birçok bilgi edindiklerini söyledi.