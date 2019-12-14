Genç halterci Hakan Şükrü Kurnaz Avrupa rekorunu kırıp şampiyon oldu

Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Hakan Şükrü Kurnaz, toplamda 299 kilogram kaldırarak hem kendi rekoronu kırdı, hem de Avrupa şampiyonu oldu.

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, 06-15 Aralık 2019 tarihleri arasında İsrail'in Eilat şehrinde başlayan Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nın 5'inci gününde Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 81 kiloda Hakan Şükrü Kurnaz, toplamda 299 kilogram kaldırarak rekorunu kırıp, altın madalyanın sahibi olduğu bildirildi.

Uluslararası arenada Türkiye'yi ve Kırıkkale'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan, Avrupa rekoru kırarak 2 altın ve 1 gümüş madalyayı kazanan Hakan Şükrü Kurnaz ile koparmada bronz ve silkmede 4'üncü olan Nurgül Yüksel'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ayrıca Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için katılan tüm sporcular, antrenörler ve teknik heyetimize göstermiş oldukları performanslarından dolayı teşekkür etti.