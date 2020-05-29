İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençler üçüncü kez sokağa çıktı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 15-20 yaş grubu gençler, üçüncü kez sokağa çıkmanın keyfini yaşadı.


Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan yasağın ardından 15-20 yaş arası gençlere bugün üçüncü kez sokağa çıkma izni verildi. Saat 11.00'de başlayan izinle gençler, güzel havanın tadını çıkardı. Bir süredir görüşemediği akranlarıyla vakit geçirip hasret gideren gençlerin ihtiyaçları için alışverişler de yaptığı görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.