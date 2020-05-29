Gençler üçüncü kez sokağa çıktı

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan yasağın ardından 15-20 yaş arası gençlere bugün üçüncü kez sokağa çıkma izni verildi. Saat 11.00'de başlayan izinle gençler, güzel havanın tadını çıkardı. Bir süredir görüşemediği akranlarıyla vakit geçirip hasret gideren gençlerin ihtiyaçları için alışverişler de yaptığı görüldü.