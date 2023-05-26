Gençleri heyecanlandıran 3 bin 500 seyirci kapasiteli spor kompleksinin inşaatı başladı

Kırıkkale'de gençleri heyecanlandıran 3 bin 500 kişi seyirci kapasiteli spor kompleksinin inşaat çalışmaları başladı.

Kırıkkale'de, Fabrikalar Mahallesi'nde 17 bin 102 metrekare alan üzerinde yer alacak spor kompleksi, 3 bin 500 kişi seyirci kapasiteli olarak tasarlandı. Gençleri heyecanlandıran spor kompleksi projesinde, 3 basketbol ve voleybol antrenman salonu, 6 bireysel spor salonu, 2 atış poligonu, özel dinlenme odası, kondisyon salonu, basın açıklama salonu ve protokol dinlenme salonları bulunuyor. Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu inşaat alanını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ve yetkililerden bilgi aldı. İnşaatına başlanan spor kompleksinin 500 günde tamamlanması planlanıyor.

Spor kompleksinin tamamlanacağı günü heyecanla beklediğini ifade eden Yusuf Zorlu, "3 yıldan beri gençlik merkezini aktif kullanıyorum. Buradaki kurslarla kendimi geliştiriyorum. Bununla birlikte birçok spor kursuna gittim. Fakat spor merkezinin merkeze uzak olmasından dolayı çok aktif bir şekilde kullanamıyorum. Merkeze yakın bir yere spor tesisleri için temellerinin atıldığını öğrendik ve bu bizi çok mutlu etti. Biteceği günü heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.

Kompleksin şehir merkezine yakın olmasının kendileri için avantajlı bir durum olduğunu anlatan Ekrem Karalök, "Kırıkkale'de önceden spor salonu vardı. Ama gerek ulaşım olsun gerek içerisindeki spor branşları olsun yetersiz kalıyordu. Yeni yapılacak spor kompleksi şehrin merkezinde ve çok yakın. İçerisindeki spor branşlarımız bir birinden fazla. Bu bizim için gerçekten çok iyi olacak. Bizde boş vakitlerimizi inşallah orada değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

Fatma Gürbüz, "Bu merkezin açılacağına öğrendim. Öğrenince de inanın gerçekten çok sevindim. Çünkü gençlerimizin küçük bir yerlerde kafelerde gezmektense böyle alanlara gelip kendisini geliştirmesini çok istiyorum. Bu konunda da çok mutluyum" ifadesini kullandı.

Sporla yakından ilgilendiğini belirten İlayda Betül Çakmak ise "Temellerinin atıldığını duyduğumda çok mutlu oldum. Sporla ilgileniyorum, daha çok ilgilenmek istiyorum onun için çok iyi oldu" dedi.