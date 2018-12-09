Gıda maddeleri kutusunda 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

Kırıkkale’de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dün gece yapılan asayiş uygulaması sırasında bir otobüsün bagaj bölümünde yapılan aramada narkotik köpeği “Abby” tarafından gıda maddeleri kutusunda zulalanmış şekilde 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.
Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dün gece yapılan asayiş uygulaması sırasında bir otobüsün bagaj bölümünde yapılan aramada narkotik köpeği “Abby” tarafından gıda maddeleri kutusunda zulalanmış şekilde 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.
Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğüne ait polis ekipleri tarafından kent genelindeki 11 noktada asayiş uygulaması yapıldı. Ekipler, Kırıkkale-Ankara karayolu üzerindeki bir noktada bir yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpek “Abby” ile yapılan aramada otobüsün bagaj bölümünde gıda maddeleri kutusunda zulalanmış 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İran uyruklu olduğu öğrenilen M.K., S.Y.K. ve E.S.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.