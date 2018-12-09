İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gıda maddeleri kutusunda 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

Kırıkkale’de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dün gece yapılan asayiş uygulaması sırasında bir otobüsün bagaj bölümünde yapılan aramada narkotik köpeği “Abby” tarafından gıda maddeleri kutusunda zulalanmış şekilde 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.

Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dün gece yapılan asayiş uygulaması sırasında bir otobüsün bagaj bölümünde yapılan aramada narkotik köpeği “Abby” tarafından gıda maddeleri kutusunda zulalanmış şekilde 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.


Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğüne ait polis ekipleri tarafından kent genelindeki 11 noktada asayiş uygulaması yapıldı. Ekipler, Kırıkkale-Ankara karayolu üzerindeki bir noktada bir yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpek “Abby” ile yapılan aramada otobüsün bagaj bölümünde gıda maddeleri kutusunda zulalanmış 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İran uyruklu olduğu öğrenilen M.K., S.Y.K. ve E.S.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.


Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.