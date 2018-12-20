Göçük nedeniyle sular altında kalan evler tahliye edildi

Evinden çıkmak istemeyen görme engelli yaşlı adamı torunları ikna etti.

Kırıkkale'de karayolu üzerinde geçtiğimiz Pazartesi günü yolun kenarındaki dolguda yaşanan göçüğün ardından patlayan kanalizasyon hattının suyu bölgedeki bazı evleri esir aldı. Su altında kalan evlerin tahliyesi edilmesi için çalışma başlatıldı. Tek katlı bir evde 5 torunuyla birlikte yaşayan 70 yaşındaki görme engelli Mehmet Yılan'ı itfaiye ekipleri ve polisler evden çıkartmak için saatlerce ikna etmeye çalıştı. Bugün ise torunlarının devreye girmesiyle evden çıkan yaşlı adam ve 5 torunu, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri tarafından götürüldü. 24 saat boyunca aralıksız yağmur altında çalışan ekipler Kayseri yolunun tekrar trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Trafiğin akışı polis kontrolünde Yahşihan ilçesi hattından devam ediyor. Zaman zaman trafikte yoğunluk oluşuyor.