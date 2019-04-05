Gönüllü öğrencilerin ‘temiz çevre' duyarlılığı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup gönüllü, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla cadde ve sokaklardaki çöpleri topladı. Ayrıca engellilere tekerlekli sandalye desteğinde bulunmak çöplerin içerisindeki mavi kapaklar ayrı poşetlerde toplandı.

Yahşihan Gençlik Merkezi Müdürlüğü koordinesinde tamamı üniversite öğrencisinden oluşan bir grup gönüllü, çevre temizliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gençlerin yoğun olduğu Yenişehir Mahallesi'nde ellerine aldıkları poşetlerle cadde ve sokaklarda çöp topladı. Çöplerin içindeki mavi kapakları da ayrı poşetlere toplayan öğrenciler, engelli bireylere tekerlekli sandalye desteğinde bulunmak için mavi kapakları yetkililere teslim etti.

Temiz bir doğa bırakabilmek amacıyla öğrencilerle birlikte çalışma başlattıklarını belirten Yahşihan Gençlik Merkezi Müdürü Sezai Arslan “Yenişehir bölgemiz Kırıkkale gençliğinin yoğun oluğu bir bölge. Burada üniversite de öğrenim gören gençlerimize şunu söylüyoruz; yeni nesillere temiz bir çevre, temiz bir doğa bırakabilmek adına bir farkındalık çalışması bugün arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma başlattık. İnşallah bunu zaman aralıklarında sivil toplum kuruluşlarımızla Kırıkkale Üniversitesinin öğrenci topluluklarıyla birlikte bunları birlikte zaman zaman yapmak istiyoruz” dedi.

Büşra Aydıntepe, “Amacımız çevreyi temiz tutmayı özendirmek yani çöpleri toplamak değildi. Çünkü bu zaten belediyelerin işi bizim burada görevimiz farkındalık oluşturmak. Bu sadece Kırıkkale Üniversitesinde kalmamalı diğer üniversitelere de örnek olmalı” diye konuştu.

Çevreyi temizleyerek üniversitede bulunan öğrencilere farkındalığı gösterdiklerini kaydeden üniversite öğrencisi Yasin Baytok, “Çevremizin aslında yaşadığımız yerin ne kadar temiz olması gerektiğini başta bizim bunu yapmamız gerektiğini vurguladık. Bu şekilde etkinlik içerisinde bizde bulunduk. Çevremizi temiz tutmalıyız ama bunu herkesin özen göstermesi gerekiyor çünkü; zaten belediyeler bunlar için yeterince çalışmalar yapıyor ama herkesin kişisel olarak da çevreyi temiz tutması gerekiyor. Bunu tavsiye ediyoruz herkese” şeklinde konuştu.