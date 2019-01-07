İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Grup yollarından sonra köy içi yolları da ulaşıma açılıyor

Kırıkkale’de köy grup yollarındaki kar küreme çalışmalarının yanı sıra ekipler, vatandaşların rahat ulaşım sağlayabilmesi amacıyla köy içindeki yollarda kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Kırıkkale'de köy grup yollarındaki kar küreme çalışmalarının yanı sıra ekipler, vatandaşların rahat ulaşım sağlayabilmesi amacıyla köy içindeki yollarda kar küreme çalışmaları devam ediyor.


Kırıkkale'de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle İl Özel İdare Müdürlüğü Karla Mücadele ekipleri tarafından köy grup yollarındaki yol temizleme çalışmalarının yanı sıra vatandaşların rahat ulaşım sağlamaları amacıyla köy içindeki yollarda da çalışmalar devam ediyor. 24 saat boyunca 26 iş makinesiyle çalışmalarını sürdüren ekipler Balışeyh, Bahşili, Delice, Keskin, Sulakyurt ve Yahşihan olmak üzere toplam 30 köyün yolu ulaşıma açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.