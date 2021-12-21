Hademelik yaptığı okuldaki odasında ölü bulundu

Kırıkkale'de bir ilkokulda hademelik yapan şahıs, okul yönetimi tarafından, kaldığı odada ölü bulundu. Hayatını kaybeden vatandaşın ilk belirlemelere göre, kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de Hasan Ali Yücel İlkokulu'nda hademelik yapan Recep Sarıtepe (60), sabaha karşı okul idaresi tarafından kaldığı odada hareketsiz yatarken bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden sevk edilen sağlık ekipleri, Sarıtepe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Sarıtepe'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği tahmin edilen Sarıtepe'nin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası netleşecek.