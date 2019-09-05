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Hafif ticari araç kaldırımda asılı kaldı

Kırıkkale’de hafif ticari araç, yola çıkmak isterken kaldırımda asılı kaldı.

Kırıkkale'de hafif ticari araç, yola çıkmak isterken kaldırımda asılı kaldı.


Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı Etiler Kavşağı'nda ismi öğrenilemeyen sürücü, 06 HE 5282 plakalı hafif ticari aracını bir iş yerinin önündeki kaldırıma park etti. Aracının bagajına eşyaları yükledikten sonra bulvar yoluna hareket eden sürücü yüksekliği fark edemeyince araç kaldırımda asılı kaldı. O sırada telefonla konuşan ve durumu fark edemeyen bir kadın, arkasını döndüğünde olup bitene şaşkınlıkla bakakaldı. Talihsiz sürücünün yardımına ise çevredeki esnaflar yetişti.

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