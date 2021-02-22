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Hafif ticari araca çarpan alkollü sürücü yaralandı

Kırıkkale’de hafif ticari araca otomobiliyle arkadan çarpan alkollü sürücü yaralandı.

Kırıkkale'de hafif ticari araca otomobiliyle arkadan çarpan alkollü sürücü yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. (52) idaresindeki 06 VSU 38 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu A.Ç.'nin kullandığı 06 BOT 935 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün 1.75 promil alkollü olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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