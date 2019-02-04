İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hafif ticari aracıyla EDS direğine çarpan sürücü ağır yaralandı

Kırıkkale’de seyir halinde hafif ticari aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, EDS uyarı tabelasına çarptı.

Kırıkkale'de seyir halinde hafif ticari aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, EDS uyarı tabelasına çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtan çıkartılan sürücü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 karayolu üzerinde bulunan Delice ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mutlu Artan isimli sürücü, 55 AZL 67 plakalı hafif ticari aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) tabelasına çarptı. Kazanın etkisiyle hurdaya dönen aracın içinde sıkışan sürücü Artan'ı Delice itfaiye ekipleri çıkarttı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüyü Delice Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.


Kazada ağır yaralanan sürücü Mutlu Artan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.