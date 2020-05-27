Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kırıkkale'de hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Hastane Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.A. (50) idaresindeki 06 DK 8455 plakalı kamyon ile K.A.'nın kullandığı 06 LCA 01 plakalı otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücü K.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü K.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün genel sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.