İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hastane yemeğinin içinden 'kertenkele' çıktığı iddiası

Kırıkkale’nin Karakeçili Devlet Hastanesinde yemeğin içinden ’kertenkele’ çıktığı iddialarına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

Kırıkkale'nin Karakeçili Devlet Hastanesinde yemeğin içinden 'kertenkele' çıktığı iddialarına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.


Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "09 Ekim 2019 tarihinden itibaren bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında çıkan Karakeçili İlçe Hastanemizde yemek servisi sırasında tespit edilen uygunsuz yemek konusu ile ilgili çıkan haberlere istinaden, İl Sağlık Müdürlüğümüzce konu hakkında işlemler başlatılmış olup, ilgililer hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.