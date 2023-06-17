Hayaller iki dakikada yıkıldı, geç kalan genç sınava alınmadı

Kırıkkale'de bir genç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sınavına girmek için okula gelen gelen bir genç son dakikada dersliğe alındı. Koşarak okulun kapısına gelen diğer bir genç ise iki dakika geç kaldığı için sınava alınmadı.

Kırıkkale'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylar ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Kırıkkale Lisesinde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek adaylar okulun bahçesine geldi. Üniversite adayları, polis ekipleri ve görevli memurlar tarafından yapılan kontrollerin ardından sınava girecekleri deriliklere alındı. Koşarak okulun kapısına gelen bir genç sınava son dakikada yetişti. Saat 10.01'de, kapıların kapanmasının ardından koşarak okula gelen diğer bir genç ise kaçırdığı iki dakika ile sınava alınmadı.

Üniversite sınavında başarılı olmak için özel bir kütüphanede bir yıldır çalıştığını ifade eden Salih Ünü, "Heyecanlıyım, dün biraz heyecanım yükseldi. Şu anda da sınava girmeyi bekliyorum. Sıralama hedefim var. Bir bölüm hedefim yok. Sınavdan sonra da onlara bakacağım" dedi.