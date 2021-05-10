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HES kodu riskli çıkan yabancı uyruklu şahıs, karantinaya alındı

Kırıkkale’de HES kodu sorgusunda durumunun riskli olduğu tespit edilen yabancı bir uyruklu şahıs, öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Kırıkkale'de HES kodu sorgusunda durumunun riskli olduğu tespit edilen yabancı bir uyruklu şahıs, öğrenci yurdunda karantinaya alındı.


Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşihan ilçesindeki kontrol noktasında yaptığı denetim sırasında Pakistan uyruklu Muhammet A.'nın HES kodunu sorguladı. Ekipler, yabancı uyruklu şahsın riskli grubunda çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı. Korona virüs tedbirlerini ihlalden 4 bin 50 lira idari para cezası uygulanan Muhammet A., öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

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