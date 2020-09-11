Hint keneviri hasadı yaparken yakalan 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de tarım arazisine ektikleri 125 adet kök Hint kenevirinin hasadını yaparken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yahşihan ilçesindeki Kızılırmak yakınında bulunan bir tarım arazisinde izinsiz Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlatan narkotik polisi aramalarda, tarlada ekili 125 adet kök kenevir bitkisi, 340 gram esrar, 1 adet dalgıç su motoru, akü ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanununa İzinsiz Hint Keneviri Yetiştirmek ve Türk Ceza Kanunun 188. maddesine Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak muhalefet suçlarından gözaltına alınan A.B. ile M.O. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.