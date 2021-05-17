Hırsızlık şüphelileri kaçarken kaza yaptı, biri riskli grupta 3 kişi yakalandı

Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasından yararlanarak park halindeki bir aracı çalmaya çalışan 3 hırsızlık şüphelisi, jandarmanın kovalamacasının ardından yakalandı. Şüphelilerden birinin Covid-19 tanısı nedeniyle riskli grupta yer aldığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Aşağımahmutlar köyünde icra ettirdiği önleyici kolluk devriyesi esnasında mahalle içerisinde şüpheli bir otomobil gördü. Bölgeye yönlendirilen sivil jandarma ekipleri şüpheli otomobili ve içerisindekileri takip altına aldı.

Jandarmayı fark edip kaçmaya başladılar

Otomobilde bulunan biri kadın üç şahsın bir süre sonra aynı köyden H.E.'nin (73) bağ evinde park halinde bulunan hafif ticari aracı çalmaya çalıştıkları fark edildi. Olaya müdahale etmek için gelen jandarma ekiplerini gören şahıslar, yakalanacaklarını anlayarak kamyoneti çalmaktan vazgeçip 33 ABS 233 plakalı otomobille kaçmaya başladı. Jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayan hırsızların kaçtığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir bahçenin tel örgüsüne çarparak kaza yaptı. Otomobil içerisinde bulunan D.Y. (25), M.Ş. (27) ve T.Ş. (29), yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından jandarma ekiplerince burada yakalandı. Şahısların sorgusunda pek çok hırsızlık suçundan kayıtlarının olduğu anlaşıldı.

Hırsızlık şüphelisinin riskli grupta olduğu belirlendi

Öte yandan şüphelilerden T.Ş.'nin yapılan kimlik sorgusunda Covid-19 tanısı sebebiyle riskli grupta olduğu ve evde izolasyonda olması gerektiği tespit edildi. Şahıs, İl Salgın Denetim ekiplerince karantinaya alındı. Diğer şüpheliler D.Y. ve M.Ş. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisi üç şahsa sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan toplamda 12 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Şahısların işlemleri sürüyor.